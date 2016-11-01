Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 ноября 2016, вторник, 17:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
01 ноября 2016, 15:37
музыка плагиат Россия Франция шоу-бизнес

Французская группа Space обвинила Киркорова в плагиате

Дидье Маруани, лидер группы Space.
Дидье Маруани, лидер группы Space.
http://changeonelife.ru/

Французская группа Space обратилась в Мосгорсуд с иском о защите авторского права по факту плагиата в песне «Жестокая любовь» в исполнении Филиппа Киркорова. Ее лидер Дидье Маруани также просит запретить певцу ее исполнять и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав и моральный вред, взыскав солидарно с ответчиков 75,34 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал представитель истца Игорь Трунов.

Адвокат сообщил, что ответчиками по иску заявлены автор песни Олег Попков ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группа компаний Rones, а также ВГТРК.

По мнению Маруани, песня Киркорова является переработкой его произведения Symphonic Space Dream в части тактов припева.

Эксперты-музыковеды установили факт частичного заимствования — 31,15% тематического материала, относительно всего произведения в целом — 43,27%.

«В этой части можно говорить о том, что в песне "Жестокая любовь" есть факт плагиата. При этом ответчиком не были соблюдены права истца при использовании принадлежащего ему произведения, своего согласия на переработку оспариваемого произведения, а также на осуществление имущественных прав в отношении переработанного произведения Маруани ответчику не давал», — заявил Трунов.

Пресс-секретарь Киркорова Антон Коробов-Землянский подчеркнул, что ответчиком по иску может быть только автор музыки Олег Попков, а никак не исполнитель. Он также высказал предположение, что причиной иска стали гастроли или выпуск нового альбома французской группы. По его мнению, таким образом они пытаются напомнить о себе.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Евгений Ольховик
Топ-менеджерам «Реновы» предъявлены обвинения во взятке на 88 млн рублей
Ракетный крейсер "Петр Великий"
Шойгу сообщил о заходе «Петра Великого» в Средиземное море
Сергей Гуриев
Бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев впервые за 3,5 года приедет в Россию
Ильдар Дадин
СК начал проверку информации о пытках в сегежской колонии
Руслан Соколовский в суде
Свердловский омбудсмен заступилась за арестованного ловца покемонов
Архив новостей

Самое читаемое

Премьер-министр Сербии Александр Вучич
Эксперт Владимир Милов: На Балканах начинается игра серьезнее, чем в Сирии и на Украине
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М»
Во Франции объяснили невыплату долга Роскосмосу
Хиллари Клинтон
СМИ узнали о возможном выводе Клинтон из президентской гонки
Владимир Зельдин
Умер актер Владимир Зельдин
Актер и режиссер Евгений Миронов.
Евгений Миронов поддержал Райкина в борьбе против «агрессивных невеж»
17:29 Экспертиза «Полит.ру»: В России помнят о погибшем по вине КГБ Рауле Валленберге
17:24 Россия собралась нарастить экспорт сахара в 25 раз
17:20 Stockmann избавится от последнего торгового центра в России
17:08 Иракский спецназ захватил телецентр в Мосуле
16:55 Топ-менеджерам «Реновы» предъявлены обвинения во взятке на 88 млн рублей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Власов
Александр Власов
1 ноября 1900 года родился архитектор Александр Власов
16:35 Глава КС увидел в международных отношениях сбывшееся пророчество апостола Павла
16:30 Черчесов объяснил возвращение Кокорина в сборную РФ
16:27 Глава Национальной телекомпании Украины уволился из-за «Евровидения»
16:22 Следователи СК выехали в сегежскую колонию проверять данные о пытках
16:09 В «Сколково» появится центр южно-корейской компании YG-1
16:05 Песков не смог спрогнозировать реакцию Минфина на претензии Кадырова
15:42 РПЦ заступилась за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
15:37 Французская группа Space обвинила Киркорова в плагиате
15:31 Свердловский омбудсмен заступилась за арестованного ловца покемонов
15:20 СБУ назвало угрозу поднять истребители против рейса «Белавиа» выдумкой диспетчера
15:10 В Кремле назвали обвинения главы MI5 в кибератаках голословными
15:07 Полет в космос ненадолго делает выше ростом и вызывает боли в спине
14:56 В Сочи вертолет упал на крышу дома
14:51 Путин поручил увеличить финансирование развития Северного Кавказа
14:41 В сети опубликован список шотландских ведьм
14:40 Турция возобновила поставки апельсинов в Россию
14:36 Путин назвал Всемирный русский собор сплочением вокруг незыблемых идеалов
14:19 Участника «гонки» на Gelandewagen задержали в Москве за повторное нарушение
14:13 Экс-глава РЭШ Сергей Гуриев запланировал поездку в Россию
14:07 Московское метро впервые будет работать всю новогоднюю ночь
13:53 В Минсвязи предрекли появление «платы за анонимность» в интернете
13:48 Кокорина впервые вызвали в сборную после скандала в Монте-Карло
13:37 Facebook и Twitter обвинили в игнорировании отчета о хранении данных россиян
13:25 Роскомнадзор попросили проверить первый в мире комикс о Библии
13:02 ФСИН Карелии подтвердила применение пыток против осужденного активиста
12:59 Голодец пообещала заморозить цены на жизненно важные лекарства
12:57 Власти Москвы согласовали проведение «Русского марша»
12:53 Жук-вредитель распробовал древесину оливы
12:52 Главный тренер «Урала» ушел после провального матча с «Тереком»
12:38 Трамп сократил отставание от Клинтон
12:32 Шойгу сообщил о заходе «Петра Великого» в Средиземное море
12:19 Банк правительства Японии урезал работу с Россией из-за санкций
12:18 Россия и страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти
12:11 Ротенберг предсказал объединение аэропортов Московского авиаузла
12:07 Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах
11:52 Экспертиза «Полит.ру»: В соцсетях поддержали выступление предполагаемой дочери Путина
11:51 Белоруссия опубликовала расшифровку переговоров пилота «Белавиа» с украинским диспетчером
11:46 На экс-прокурора Ленобласти завели дело о взятках на 20 млн рублей
11:23 Дочь Ефремова пожаловалась на травлю в сети после каминг-аута
11:21 Китайский истребитель пятого поколения совершил показательный полет на авиасалоне
11:05 Глава MI5 сообщил о растущей угрозе для Великобритании со стороны России
11:01 «Российская газета» извинилась перед Словенией за неверное освещение позиции по Крыму
10:50 Расстройства аутического спектра связаны с мутациями в геноме митохондрий
10:40 Международный уголовный суд решил расследовать действия США в Афганистане
10:39 Патрушев назвал угрозой для России наделение НАТО глобальными функциями
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.