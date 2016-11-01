Французская группа Space обвинила Киркорова в плагиате

Французская группа Space обратилась в Мосгорсуд с иском о защите авторского права по факту плагиата в песне «Жестокая любовь» в исполнении Филиппа Киркорова. Ее лидер Дидье Маруани также просит запретить певцу ее исполнять и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав и моральный вред, взыскав солидарно с ответчиков 75,34 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал представитель истца Игорь Трунов.

Адвокат сообщил, что ответчиками по иску заявлены автор песни Олег Попков ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группа компаний Rones, а также ВГТРК.

По мнению Маруани, песня Киркорова является переработкой его произведения Symphonic Space Dream в части тактов припева.

Эксперты-музыковеды установили факт частичного заимствования — 31,15% тематического материала, относительно всего произведения в целом — 43,27%.

«В этой части можно говорить о том, что в песне "Жестокая любовь" есть факт плагиата. При этом ответчиком не были соблюдены права истца при использовании принадлежащего ему произведения, своего согласия на переработку оспариваемого произведения, а также на осуществление имущественных прав в отношении переработанного произведения Маруани ответчику не давал», — заявил Трунов.

Пресс-секретарь Киркорова Антон Коробов-Землянский подчеркнул, что ответчиком по иску может быть только автор музыки Олег Попков, а никак не исполнитель. Он также высказал предположение, что причиной иска стали гастроли или выпуск нового альбома французской группы. По его мнению, таким образом они пытаются напомнить о себе.