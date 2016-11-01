Stockmann избавится от последнего торгового центра в России

Последний российский актив финской компании Stockmann будет выставлен на продажу, передает РБК со ссылкой на близкий к сделке источник.

Речь идет о торговом комплексе «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Эксперты оценивают его стоимость в 150-240 млн долларов,

«Невский центр» занимает здание на пересечении площади Восстания и Невского проспекта Санкт-Петербурга высотой в девять этажей и площадью 97 тысяч квадратных метров. Он был открыт шесть лет назад. Ранее в Stockmann сообщали, что объем инвестиций в «Невский центр» достиг 185 млн евро, или порядка 250 млн долларов на тот момент по курсу ЦБ РФ.

Год назад финская компания выставила на продажу семь принадлежащих ей торговых центров на территории России — пять в Москве, один в Санкт-Петербурге и еще один в Екатеринбурге. Причиной решения избавиться от российских активов в Stockmann назвали их убыточность, усугубившуюся из-за девальвации рубля.

Все ТЦ и право два года использовать в них бренд Stockmann купила за 5 млн евро компания Reviva Holdings Limited, которая владеет российской франшизой сети универмагов Debenhams.