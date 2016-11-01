Россия начала поставки истребителей Су-35 по контракту с Китаем

Россия приступила к исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку истребителей Су-35, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Владимира Дрожжова.

По словам собеседника, до конца 2016 года Китаю будут переданы четыре истребителя поколения 4++. Технический облик экспортных самолетов максимально близок к российскому, включая русскоязычный интерфейс дисплеев в кабине пилота. Основным отличием, помимо систем распознавания, станет установка оборудования китайской спутниковой навигационной системы «Бейдоу».

Владимир Дрожжов также сообщил, что правительства РФ и Китая заключили соглашение, которое регулирует вопросы охраны интеллектуальной собственности. Таким образом российское оборудование на этих самолетах будет защищено от нелицензионного копирования.

Заключение контракта на поставку 24 истребителей Су-35 в Китай состоялось в ноябре 2015 года. По данным Центра анализа стратегий и технологий, общая сумма сделки составляет около 2,5 миллиарда долларов, то есть, порядка 84 млн долларов за каждый самолет. Вооруженные силы Китая станут первым иностранным заказчиком Су-35, поскольку до сих пор их эксплуатировали только российские ВВС.

В апреле сообщалось, что Министерство обороны Индонезии намерено заключить с Россией контракт на поставку многоцелевых истребителей Су-35.