Кабмин выделил 1 млрд рублей для субсидий российским производителям

Российский кабинет министров выделил 1 млрд рублей на «предоставление субсидий российским организациям», занимающимся производством. Средства направлены Минпромторгу, который займется их распределением, говорится в документе на сайте правительства РФ.

Уточняется, что речь идет о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных для министерства финансов по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика».

Миллиард рублей предназначен, как указано в решении правительства, на выплату субсидий организациям, которые за счет этих средств смогут компенсировать часть своих затрат на «производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году».

В пояснении к решению правительства говорится, что выделение субсидий призвано снизить расходы российских производителей и обеспечить им поддержку, а также за счет этой поддержки повысить количество рабочих мест и выпускаемых в стране современных высокотехнологичных средств производства.