Россия собралась нарастить экспорт сахара в 25 раз

Глава министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о планах России экспортировать в 2016 году в 25 раз больше сахара, чем в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы прогнозируем, что по итогам сезона на экспорт будет направлено порядка 200 тысяч тонн сахара. Для сравнения: по итогам предыдущего года Россия продала 8 тыс. тонн сахара, то есть рост в десятки раз», — заявил министр и подчеркнул, что «это открывает большие возможности не только для сельского хозяйства, но и динамичного развития экономики в целом».

Ткачев также отметил положительную динамику экспорта всего российского продовольствия. По его словам, с начала 2016 года он превысил 10,8 млрд долларов.