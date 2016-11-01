РПЦ заступилась за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил несогласие с представителями общественности, потребовавшими запрета показа рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Об этом пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что церковь не собирается подавлять творчество и благословляет людей искусства, вдохновившихся евангельскими сюжетами.

В ответ на информацию об обращении тюменцев к губернатору с просьбой отменить показ рок-оперы, Легойда подчеркнул, что следует различать неканоническое и кощунственное изображение святыни. Он также напомнил, что эта рок-опера «многих привела к Церкви».

«Между кощунственным и неканоническим изображением святыни — пропасть, которая незаметна только культурно близорукому человеку», — заявил Легойда.

Глава синодального отдела отметил, что художественные произведения могут давать повод для споров и дискуссий, быть более или менее удачными, их можно принимать или нет, «но нельзя запретить художнику черпать вдохновение в Священном Писании».

Ранее СМИ сообщили, что администрация Омского государственного музыкального театра после обращения активистов общественного движения «Семья, любовь, Отечество» отменила намеченную на 1 ноября постановку «Иисус Христос — суперзвезда».