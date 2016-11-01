Трамп сократил отставание от Клинтон

Претендент в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от своей соперницы Хиллари Клинтон — кандидата от демократов. Согласно данным проведенного по заказу Reuters опроса, Трампа готовы поддержать 39% американцев. Клинтон — 44%.

Таким образом, разрыв между кандидатами сократился на 1% по сравнению с предыдущим исследованием.

Между тем, данные других опросов говорят о еще более быстром сокращении разрыва. Так, исследователи из Real Clear Politics рассказали о расхождении между Клинтон и Трампом всего в 2,5 процентных пункта. Это произошло с 28 октября по 1 ноября. Падение рейтинга претендента от демократов связывают с решением ФБР возобновить расследование по делу об утечки информации в ходе ее переписки.

Ранее в интернете появилась рассекреченная переписка Хиллари Клинтон, которая велась в то время, когда она занимала пост госсекретаря США. В ходе предвыборной кампании Клинтон неоднократно приносила свои извинения за скандал в связи с использованием личного почтового ящика в переписке по вопросам государственной важности.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года.