Мемория. Александр Власов

1 ноября 1900 года родился архитектор Александр Власов

Личное дело

Александр Васильевич Власов (1900—1962) родился в селе Большая Коша Тверской губернии в семье ученого-лесовода. Учился в 8-й московской гимназии, которую окончил в 1918 году. Через несколько лет поступил на архитектурный факультет Московского высшего технического училища (МВТУ). В 1928 году окончил его, защитив дипломный проект на тему «Дворец труда в Днепропетровске».

В 1929 году Власов стал одним из соучредителей Всероссийского общества пролетарских архитекторов (ВОПРА). Эта организация идейно была близка к Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) и Пролеткульту. Члены ВОПРА декларировали создание новой пролетарской архитектуры на основе механизации, стандартизации и достижений строительной техники, призванной обслуживать новый коллективный быт и потребности пролетариата.

В 1932 году ВОПРА вошло в состав Союза советских архитекторов. В том же году Власов стал руководителем архитектурной мастерской № 2 «Моспроекта». Затем работал в 1-й архитектурной мастерской академика И. В. Жолтовского, одновременно работая на факультете архитектурного усовершенствования Академии архитектуры СССР.

В октябре 1935 года с группой аспирантов этого факультета Власов был направлен в научную командировку для изучения памятников классической и современной архитектуры Италии, Франции и Греции.

С 1936 года Власов руководил мастерской по проектированию Центрального парка культуры и отдыха им. Горького в Москве. Эта работа стала этапной в его биографии. В обработке рельефа, в вертикальной планировке и решении общей архитектурной композиции парка Власов показал себя мастером ландшафтной архитектуры. С этого времени начинается его работа как крупнейшего градостроителя.

В 1940 году Александр Власов был избран членом-корреспондентом Академии архитектуры СССР.

После освобождения в ноябре 1943 года Киева от немцев началось интенсивное восстановление разрушенного города. Весной 1944 года Александр Власов был назначен главным архитектором Киева. Он осуществил со своим коллективом застройку главной улицы города — Крещатика. Было принято решение отстроить Крещатик заново, сохранив конфигурацию улиц, однако здания были построены совершенно новые, в стиле «сталинского ампира». Улица была создана как единый архитектурный ансамбль, при этом ширина Крещатика была увеличена до 75 метров. Были спроектированы два тротуара по 14 метров каждый, отделённые от проезжей части рядом деревьев, и знаменитый каштановый бульвар.

В 1945 году Власов был избран действительным членом Академии архитектуры Украинской ССР, а в 1947 — Академии архитектуры СССР.

В 1950 году Никита Хрущев, переезжая в Москву, забрал с собой любимого архитектора. Власов был назначен главным архитектором Москвы и проработал в этом качестве до 1955 года.

В 1955 году он был избран президентом Академии архитектуры СССР, а в 1956 — вице-президентом Академии строительства и архитектуры СССР.

С 1960 года Власов возглавлял Управление по проектированию Дворца Советов.

В 1961 году на III съезде Союза архитекторов он был избран первым секретарем Союза архитекторов СССР.

Умер Александр Власов 25 сентября 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Александр Власов

Александр Власов как главный архитектор Киева (1944—1950) и Москвы (1950—1955), внес значительный вклад в формирование облика обеих столиц. Он также является автором свыше ста пятидесяти проектов и построек, среди которых такие фундаментальные, как ЦПКиО им. Горького, новый Крымский мост в Москве, застройка Крещатика и проект Ботанического сада в Киеве, спортивный комплекс в Лужниках и многие другие.

О чем надо знать

В 1932, 1958 и 1959 годах Александр Власов принимал участие в конкурсах на проект постройки Дворца Советов - неосуществлённого грандиозного строительного проекта в Москве.

Среди конкурсных проектов наиболее известен вариант Б. М. Иофана, предложившего проект постройки огромного многоярусного здания с обилием колонн, увенчанного статуей В. И. Ленина. Однако варианты конкурсных проектов Дворца Советов, выполненные Власовым, хотя и не вошли в число победителей, произвели огромное впечатление на архитектурную общественность своей новизной. Эти проекты подсказали многим другим архитекторам идею свободного размещения объемов в ограниченном пространстве. Власовым была предложена предельно простая идея — объединение в огромном стеклянном параллелепипеде трех объемов, где размещаются залы. Большое место в проекте было отведено синтезу искусств в совершенно новом качестве — не как привычное оформление стен и объемов, а как органически необходимый и полноправный элемент сооружения.

Прямая речь

Архитектор Авраам Милецкий о Власове: «Александр Васильевич Власов и созданные им архитектурные мастерские (ныне — Главное управление «Киевпроект») сыграли большую роль в становлении архитектуры Киева. Небольшого роста, предельно сдержанный, он в Киеве дипломатично и тонко решал задачи осуществления архитектурных замыслов… Под его непосредственным руководством были выполнены все планировочные работы. Прошедшие испытание временем, они и сейчас поражают неординарностью замысла и высоким качеством его воплощения в жизнь. А ведь сделано это было в те года, когда по обе стороны были улицы были руины взорванных домов».

6 фактов об Александре Власове

В 1937 году за работы по проектированию ЦКПиО им.Горького Александр Власов был удостоен Гран-при Международной выставки в Париже.

Созданный по проекту Власова висячий Крымский мост был открыт 1 мая 1938 года. Тип конструкции, который был использован при проектировании Крымского моста, оригинален и редко встречается в мировой практике: его пилоны, каждый высотой 28,7 метров, стоят отдельно и не соединены по верху. Через верх проходят массивные цепи, закреплённые в устоях на концах моста. Полная длина каждой цепи составляет 297 м, общая масса металлических конструкций - около 10 000 тонн. В момент открытия Крымский мост входил в первую шестёрку мостов Европы по длине речного пролёта — 168 метров.

При застройке Крещатика по инициативе Власова впервые в практике советского зодчества была применена керамика, нашедшая затем широкое использование в послевоенном строительстве.

Главная улица столицы Украины так и не стала полностью такой, какой ее задумывали зодчий Власов и его единомышленники, поскольку Хрущев осудил «архитектурные излишества» нового Крещатика.

Александр Власов награжден двумя орденами Ленина и двумя - Трудового Красного Знамени. Также он является лауреатом Сталинской (1950) и Ленинской (1959) премий.

В 1960-е годы в Москве именем Александра Власова была названа улица (улица Архитектора Власова) в Новых Черёмушках.

Материалы об Александре Власове:

Биография Александра Власова в проекте «Знаменитые архитекторы и дизайнеры»

Статья об Александре Власове на сайте «Советская архитектура»

Статья об Александре Власове в Википедии