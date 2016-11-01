В Минсвязи предрекли появление «платы за анонимность» в интернете

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал о скором появлении новой модели предоставления услуг в интернете, когда пользователь будет платить за то, чтобы о нем никто ничего не узнал, передает RNS.

«Сегодня про нас известно все — где мы были, что искали, куда купили билет. Но скоро появится спрос и на сокрытие этих данных, и будет две модели — где вы собираете данные о своих клиентах и продаете их, предоставляя клиенту большое количество бесплатных сервисов, и будет вторая модель, где клиент платит вам за то, чтоб о нем никто ничего не знал», — заявил Волин на открытии форума Russian Interactive Week.

По словам замминистра, современное общество живет в условиях переизбытка данных в интернете. «Переход на облака, дистанционное управление гаджетами и программами наряду с растущим жлобством некоторых игроков рынка, которые даже на цены яблока поскупились, оно в принципе может быстро сформировать новую потребительскую контртенденцию, не говоря о том что у людей может возникнуть желание privacy», — заключил он.

Раннее в администрации президента РФ заказали исследование по «развитию контента и повышению доверия в интернете». Речь, в частности, идет о возможностях по предотвращению анонимной деятельности интернет-пользователей.