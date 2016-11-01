Глава КС увидел в международных отношениях сбывшееся пророчество апостола Павла

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о нарастающей опасности беззакония, которая наиболее ярко проявляется в международных правовых отношениях. Он напомнил о соответствующем предостережении святого апостола Павла, передает «Интерфакс».

«Нарастает опасность беззакония, вызывающая в памяти слова святого апостола Павла, который на заре эры предостерегал о том, что тайна беззакония уже в действии», — пояснил Зорькин, выступая на открытии XX Всемирного Русского народного собора (ВРНС) в Москве.

Он также подчеркнул, что в настоящее время права в чистом виде не существует: «Мы живем в то время, когда возникает опасность, что право, на которое мы все рассчитываем, в последнее время теряет свой регулятивный потенциал».

Зорькин отметил, что «без права наступает бесправие, беззаконие, и мир рушится».

Такое заявление глава КС сделал на фоне происходящих в современном обществе событий. В частности, он упомянул об изменениях в нравственных нормах человечества.

«Они (представители сексуальных и гендерных меньшинств) пытаются уравнивать мужчин и женщин, не принимая во внимание их естественные биологические различия, санкционируют вторжение государственных органов и правительственных организаций во вполне благополучные семьи», — рассказал председатель КС России.

Напомним, что открытие XX Всемирного Русского народного собора состоялось 1 ноября. Мероприятие проходит по теме «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».