Боевики потребовали по 300 долларов с человека за выход из Алеппо

За выход из Алеппо по гуманитарным коридорам боевики требуют от жителей по 150 тысяч сирийских лир (300 долларов). Это условие указано в распространяемых по городу листовках. Как сообщают РИА Новости, они подписаны «Верховным военным советом Джейш-Аль-Фатх».

«Наше руководство осознает уровень страдания мирных жителей города из-за бомбардировок и блокады кварталов Алеппо военными сирийской армии. После совещания с нашими братьями, мы разрешим выход жителей в возрасте до 14 и старше 55 лет, при условии, что каждый заплатит за возможность уйти сумму в размере 150 тысяч сирийских лир, для поддержания наших братьев на фронтах», — сказано в тексте листовок.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что сирийские и российские войска создали 8 гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Около каждого коридора дежурят автобусы, машины скорой помощи, развернуты пункты горячего питания.

Напомним, 30 октября СМИ сообщили, что террористы обстреляли позиции армии Сирии и ополченцев на юго-западе самодельными снарядами с отравляющим газом.