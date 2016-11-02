Власти Москвы объяснили визит в офис Amnesty International
Департамент городского имущества Москвы заявил, что решение о замене замков в офисе правозащитной организации Amnesty International было принято в связи со срывом сроков оплаты помещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В связи с существенными нарушениями условий по оплате аренды в адрес организации была направлена претензия с уведомлением о необходимости погасить задолженность в течение месяца. Также компания была поставлена в известность, что в противном случае через три месяца договор аренды будет считаться расторгнутым», — отметили в департаменте.
Как пояснили чиновники, правозащитники якобы не исполнили требование о погашении задолженности.
В департаменте заметили, что в настоящее время офис, в котором работала организация, никем не используется, но пребывание в нем посторонних является незаконным.
Теперь организации нужно в течение двух недели направить официальное обращение в столичный департамент, чтобы вывезти имущество.
Ранее сообщалось, что офис Amnesty International в Москве оказался опечатан. Правозащитники утверждают, что они исправно платили за аренду помещения, и этот месяц также был оплачен.