Компенсацию пассажирам за задержку авиарейсов увеличат до 380 тысяч рублей

Правительство России подготовило необходимые законопроекты о приведении норм Воздушного кодекса страны в соответствии с Монреальской конвенцией, что приведет к расширению ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами. В частности, компенсации за задержи рейсов могут возрасти до 380 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время такие выплаты рассчитываются из значений 25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а это 25 рублей за каждый час задержки. При этом компенсация не может превышать стоимость билета.

Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко считает присоединение России к Монреальской конвенции «базовым минимумом», необходимым для авиаотрасли. В правительстве подчеркивают, что законопроекты также «обеспечат конкурентоспособные условия авиаперевозчикам и потребителям их услуг».

Издание отмечает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минтрансом и МИДом соответствующие законопроекты, что дает право предполагать, что с высокой долей вероятности они будут внесены правительством в Госдуму. Они вступят в силу после одобрения Думой и Советом федерации и подписи президентом России.

Монреальская конвенция была принята в 1999 году и вступила в силу в 2003 году. В настоящее время она включает в себя 119 участников. В частности, она унифицирует правила международных воздушных перевозок, а также защищает интересы пассажиров.