Украина согласилась заплатить «Белавиа» за возврат самолета в Киев

Киев дал свое согласие на выплату «небольшой» компенсации за инцидент с самолетом авиакомпании «Белавиа», которому по указанию диспетчера пришлось прервать путь в Минск и вернуться в аэропорт украинской столицы для высадки одного пассажира, представлявшего интерес для полиции, передает агентство БЕЛТА.

Генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что в настоящее время Украина и Белоруссия обсуждают сумму компенсации. По итогам этого обсуждения «будет сформирована стоимость ущерба». Однако уже сейчас глава белорусской авиакомпании смог сказать, что речь идет о «небольшой сумме».

По словам Гусарова, белорусская сторона до сих пор продолжает считать инцидент с возвратом самолета нарушением международного авиационного права.

«Мы благодарны экипажу, который оказался в стрессовой ситуации, но действовал хладнокровно, грамотно и в полной мере обеспечил безопасность полета и пассажиров», — заявил гендиректор «Белавиа».

Инцидент с возвратом самолета произошел 21 октября. Boeing «Белавиа» вылетел из Киева и направлялся в Минск, уже почти достигнув границы между Украиной и Белоруссией, когда диспетчер из аэропорта вылета потребовал от командира экипажа вернуться обратно. В случае невыполнения требования он угрожал поднять в воздух боевую авиацию.

Белорусский пассажирский лайнер вернулся обратно. В аэропорту украинская полиция забрала летевшего на нем блогера и журналиста Армена Мартиросяна. Он был задержан, но через некоторое время отпущен и вылетел в Минск. Самолет дозаправился и также проследовал в пункт назначения.

«Белавиа» сразу предупредила украинскую сторону, что будет требовать компенсации за понесенный ущерб. В СБУ заявили, что снятие с рейса одного из пассажиров было продиктовано соображениями национальной безопасности.