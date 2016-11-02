ФБР обнародовало материалы по делу Билла Клинтона 15-летней давности

В США преданы гласности документы 15-летней давности, связанные с расследованием в отношении экс-президента США Билла Клинтона. Подборку архивных документов опубликовало Федеральное бюро расследования (ФБР).

Речь идет о деле основателя компании Glencore Марка Рича, которого обвиняли в уклонении от налогов и незаконных сделках с Ираном во время кризиса с заложниками 1979-1981 годов. Бизнесмен бежал в Швейцарию. Клинтон помиловал его за несколько часов до истечения срока своих полномочий. В 2013 году Рич умер.

Позже стало известно, что семья Рича пожертвовала около миллиона долларов Демократической партии. Якобы около 100 тысяч долларов пошли на кампанию по выбору в сенат Хиллари Клинтон, около 450 тысяч — на президентскую библиотеку Билли Клинтона. ФБР начало расследование, но дело было закрыто без предъявления кому-либо обвинений.

Предвыборный штаб назвал «странным» публикацию документов за несколько дней до выборов президента США.

«Если это не обусловлено каким-то крайним сроком, то это странно. Станет ли теперь ФБР публиковать документы о дискриминации в жилищных комплексах Трампа в 1970-е годы?» — заявил представитель штаба Клинтон Брайан Фэллон

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что ФБР с правительством перед публикацией документов «заранее не консультировалось».

«Я не буду ни защищать, ни критиковать то, что директор Коми решил сообщить общественности об этом расследовании», — заявил Эрнест.

Напомним, 1 ноября СМИ сообщили, что директор ФБР Джеймс Коми выступал против обвинений российских властей во вмешательстве в ход подготовки выборов президента США и организации хакерских атак на серверы Демократической партии.