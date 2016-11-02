Госдума приняла поправки к бюджету в основном чтении

Государственная дума 2 ноября приняла поправки в федеральный бюджет во втором, основном чтении, передает ТАСС.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании состоялось голосование за проект поправок, его поддержали 310 депутатов, 57 проголосовали против, один воздержался.

В проекте предусматривается увеличение дефицита госбюджета с 2,3 трлн до трех с лишним триллионов рублей (3,7% ВВП).

К 2020 году министерство финансов РФ рассчитывает добиться сбалансированного бюджета, ежегодно снижая дефицит по меньшей мере на один процентный пункт.

Согласно составленному Минфином проекту бюджета на 2017-2019 годы, в 2017 году дефицит бюджета составит 3,2% ВВП, в 2018 году — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП.