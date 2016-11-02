СК открыл дело против предправления банка «Интеркоммерц»

Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела против председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто против Бугаевского, а также против неустановленных лиц по статье о мошенничестве.

Как предполагает следствие, с 21 по 25 января 2016 года предправления банка списал на счета подконтрольных ему и соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи 45 млн евро или 3,9 млрд рублей. Эти средства принадлежали банку.

В настоящее время нахождение Бугаевского неизвестно, его объявили в розыск. Следствие арестовало его имущество, в том числе квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства на сумму свыше 100 млн рублей.

Отметим, в начале этого года у 8 февраля у банка «Интеркоммерц» отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности, а позднее его признали банкротом.