Эксперт Иван Бегтин: Заявления об уязвимости Windows могут быть частью «войны браузеров»

Заявления об уязвимости Windows могут быть частью «войны браузеров». Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

«История с уязвимостью, которую выявил Google и якобы использовали хакеры, не выглядит искусственной или постановочной. Ну, может быть, конечно, тут какая-то глобальная "постановка" в смысле договоренности корпораций есть, потому что крупные гиганты борются за свои доли, в первую очередь, на рынке браузеров.

Если посмотреть на акценты, которые расставляют в этом вопросе все публичные спикеры от Google, от Microsoft, то акценты там делаются на использовании браузеров. И команда Google потом пишет: вот, мы в Google Chrom ликвидируем эту уязвимость, она не возникает. А команда Microsoft пишет, что Microsoft Edge – лучший браузер в мире, используйте его. То есть я рассматривал бы все это как маленький эпизод в войне браузеров, которая идет не один год. Просто игроки меняются, а общее пространство остается», – сказал Иван Бегтин.

Отвечая на вопрос о том, почему Microsoft ведет речь об исправлении уязвимости к 8 ноября, дате выборов президента США, эксперт высказал мнение, что реальной связи между этими событиями может и не быть, но использовать такой внешний информационный повод для привлечения внимания компания вполне способна.

«Надо сказать, насчет выборов мне не очень понятно, почему вообще вопрос с ними связывается в каком-то контексте. Потому что выборы выборами, но они сейчас закончатся, и все. Я бы не связывал историю с выборами с вопросом об устранении уязвимости. Хотя, конечно, сейчас в связи с ними информационное поле накалено, и иногда многие группы влияния пользуются этим, смещают акценты от своих реальных коммерческих интересов на общеполитические.

Гораздо проще что-то списать на русскую разведку, нигерийскую разведку, зимбабвийскую разведку, в конце концов, чем на какие-то реальные проблемы и на реальные интересы корпораций. Поэтому я, честно говоря, к публичным высказываниям на эту тему отношусь с большим скепсисом. Конечно, надо всегда искать, кому это выгодно.

Я считаю, что да, это "война" браузеров и использование информационных поводов. По крайней мере я вижу в такой "войне" разные интересы, я вижу, как от доли браузера Chrom на рынке и от доли браузера Edge зависит капитализация компаний, то есть их привлекательность для инвесторов, их макрофинансовые показатели. Поэтому, выбирая из вариантов причин всего этого я предпочитаю тот, за которым я вижу деньги, деньги, стоящие за тем или иным высказыванием, чем те, которые являются просто домыслами.

То есть я считаю, что отбрасывать тут не нужно ничего, но тот вариант, где деньги видно, является более вероятным», – объяснил Иван Бегтин.

О том, что Microsoft заявила, будто хакерская группа Fancy Bear, которой приписывают взломы переписки американских политиков, использовала недавно обнаруженную уязвимость в операционной системе Windows, стало известно 1 ноября. Исправить ситуацию, устранив уязвимость, Microsoft обещала не позднее 8 ноября, дня выборов президента США.

В чем именно заключается уязвимость, компания не уточнила. Ранее специалисты по компьютерной безопасности называли Fancy Bear группой, связанной со спецслужбами России.