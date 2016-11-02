Эксперт Алексей Муравьев: По канонам церкви священником может быть только мужчина

Вопрос о женском священстве для католиков и православных фактически не стоит, так как каноны церкви предусматривают, что священником может быть только мужчина. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя сообщения о том, что папа Римский категорически отверг возможность женского священства.

«Этот повод для разногласий между католиками и протестантами существует уже как минимум около 100 лет. Дело в том, что у протестантов нет священников. У протестантов есть пасторы – это что-то вроде раввинов в синагоге. И протестанты говорят: а какая разница? Если у нас в этом деле активны женщины, то это ведь священнодействие, а не священнослужение. Пастор – просто наиболее ответственный человек в конгрегации, и больше ничего. И это вполне может быть женщина, тут никаких проблем нет.

Проблема возникает только в случае священства, потому что по канонам церкви в священники может быть посвящен только мужчина. Так сложилось в истории церкви. И поэтому ни православные, ни католики этот вопрос, фактически, даже не обсуждают. А что касается протестантов, то у них есть женское священство. Другой вопрос – что у них есть и епископы-женщины, но это отдельная история. Они называются епископами – это епископальная церковь, но есть она только у лютеран и англикан. И это, в общем, некие остатки католицизма. Если посмотреть на структуру этих организаций, то, фактически, это все-таки протестантские структуры.

То есть эти женщины, опять-таки, не являются священнослужителями – они являются администраторами. Просто их называют так. Это не священники и не епископы в том смысле, в котором существуют священники и епископы у православных и католиков», – объяснил Алексей Муравьев.

О том, что вопрос о женском священстве остается одним из поводов для разногласий между католиками и протестантами, упомянул папа Римский Франциск после поездки в Швецию. Он также добавил, что считает этот вопрос окончательно решенным. «Последнее слово «нет» по этому поводу было ясно сказано Иоанном Павлом II и остается в силе», – процитировало информационное агентство ТАСС слова папы Римского.

Эти пояснения понтифик дал после того, как СМИ сообщили, что он сделал новый шаг на пути сближения с лютеранами, подписав совместную экуменическую декларацию.