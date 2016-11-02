Эксперт Алексей Муравьев: Шансов получить здание Института культурного наследия у церкви нет

Шансов получить здание, в котором размещается Институт культурного наследия, у церкви сейчас, скорее всего, нет, так как оно принадлежит Министерству культуры. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя ситуацию.

«Да, я знаю, что в здании на Берсеневской набережной был Институт культурного наследия. Там рядом находится церковь — Никола-на-Берсеневке. Вероятно, церковь потому и претендует на здание. Но само здание принадлежит Министерству культуры.

Другой вопрос — что, если не ошибаюсь, это здание исторически входило в комплекс зданий церковных, поэтому здесь есть некоторая тема для дискуссий. Но, по-моему, все-таки шансов получить его у церкви сейчас нет. Сейчас собственником является Министерство культуры», — объяснил Алексей Муравьев.

О том, как эксперты Минкультуры пришли к выводу, что претендовать на здание Института культурного наследия на Берсеневской набережной в Москве, которое РПЦ пытается забрать по закону о реституции, у церкви нет оснований сообщило 2 ноября информационное агентство РБК. Речь идет о палатах Аверкия Кириллова; служба имущественных отношений РПЦ, по данным СМИ, утверждает, что они представляю единый архитектурный ансамбль с храмом.

Оценить правомочность претензий просил экспертов подведомственного Минкультуры Государственного института искусствознания директор Института культурного наследия Арсений Миронов.