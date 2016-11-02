Число жертв крушения вертолета в Сочи выросло до двух

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил, что число погибших при падении вертолета AS-350 в Адлерском районе Сочи увеличилось до двух человек, передает РИА Новости.

По его словам, один из пассажиров разбившегося летательного аппарата скончался в больнице от полученных травм.

Напомним, крушение произошло накануне, 1 ноября. Вертолет Eurocopter AS-350 авиакомпании «Ельцовка» упал на частный дом на Цимлянской улице.

Один из находившихся на борту людей скончался на месте происшествия, пятеро были госпитализированы.

Пассажирами разбившегося вертолета были туристы из Москвы, приехавшие в Сочи отмечать день рождения одного из них.

В Росавиации уточнили, что командир вертолета, по всей видимости, возил платные экскурсии. Это грубейшее нарушение воздушного законодательства для авиации общего назначения.

Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело.