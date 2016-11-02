Дадину вызвали врачей на встрече с представителями омбудсмена

Активисту Ильдару Дадину, который ранее пожаловался на пытки в сегежской колонии, вызвали врачей во время его встречи с сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Карелии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на карельского омбудсмена Александра Шарапова.

Активист почувствовал себя плохо после начала встречи. В итоге Дадину оказывали помощь врачи из республиканской больницы № 2 управления ФСИН по Карелии.

Эту информацию подтвердил и адвокат Алексей Липцер. «У него там был чуть ли не эпилептический припадок. Это странно, надо уточнять информацию. Как бы не оказалось, что это следствие тех вещей, о которых Дадин писал», — рассказал Липцер.

По данным Шарапова, 3 ноября в колонию приедет уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Отметим, ранее председатель общественной наблюдательной комиссии при УФСИН Карелии Александр Рузанов заявил, что на встрече с ним Дадин подтвердил отсутствие побоев после пыток. Между тем обследовавшие сегодня Дадина врачи Сегежской центральной районной больницы назвали состояние активиста удовлетворительным.