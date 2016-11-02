Шойгу рассказал об обороне против НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва вынуждена принимать оборонительные меры из-за наращивая НАТО своего наступательного потенциала на границах России и Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс».

«На западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО активно наращивают свой наступательный потенциал, открывая новые базы и развивая военную инфраструктуру. Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война», — пояснил Шойгу.

1 ноября 2016 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев признал наращивание военного потенциала на границе с Россией и наделение НАТО глобальными функциями одной из главных угроз безопасности РФ.

27 октября стало известно, что 17 государств изъявили желание принять участие в формировании батальонов Североатлантического альянса, которые будут базироваться в прибалтийских республиках и Польше.