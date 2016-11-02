Джонни Деппу дали роль в продолжении поттерианы

Голливудский актер Джонни Депп появится на экране в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают» по сценарию писательницы Джоан Роулинг — автора книг о Гарри Поттере, пишет Variety.

Производством фильма занимается киноконцерн Warner Bros, представители которого отказались сообщить, какого именно персонажа сыграет Депп в картине.

Действие фильма «Фантастические твари и где они обитают» происходит в 1926 году — за 70 лет до того, как начнутся описанные Роулинг приключения Гарри Поттера.

Главный герой картины, которого играет британский актер Эдди Редмэйн, занимается изучением магических существ. Прихватив с собой несколько опасных представителей этого мира, он приезжает в Нью-Йорк.

Джоан Роулинг заявляла, что рассчитывает на съемки пяти фильмов из серии «Фантастические твари». Выход второй картины из этой киносерии запланирован на 16 ноября 2018 года, а первую покажут в кинотеатрах уже в нынешнем ноябре.