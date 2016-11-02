Появилось видео драки Джигурды с адвокатом жены у здания суда в Подмосковье

В интернете появилось видео, на котором фрик-звезда Никита Джигура несколько раз бросался на адвоката своей жены Сергея Жорина. Потасовка произошла 2 ноября перед зданием суда в Московской области перед началом бракоразводного процесса с Мариной Анисиной.

«Заявлял какую-то ересь, что Марине Анисиной угрожают, что ее заставили разводиться. Не может поверить, что у нее уже кончилось терпение. Она не хочет никаких взаимоотношений с ним. Даже разговаривать не хочет. Он отказывается в это верить. На фоне своих психических заболеваний», — предположил Жорин в интервью РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что небольшая потасовка пошла Джигурде на пользу, помогла взбодриться перед началом суда.

Напомним, 26 октября Никита Джигурда объявил, что после развода со своей нынешней супругой, 41-летней Мариной Анисиной, он снова женится на гражданке США.