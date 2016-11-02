Эксперты отметили замедление роста продаж бытовой техники и электроники в РФ

В сегменте бытовой техники и электроники замедлился рост продаж. Как отмечают эксперты, причиной послужили несвойственные сектору высокие продажи за аналогичный период 2015 года из-за девальвации рубля, что привело к увеличению спроса на товары длительного пользования; а также ожидания потребителей выхода на рынок iPhone 7. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Генерельный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал, что снижение темпа роста продаж затронуло все компании в третьем квартале 2016 года. По его словам, за этот период рынок бытовой техники и электроники замедлил рост более чем на 6%, в то время как во втором квартале наблюдалось увеличение продаж почти на 15%.

«Например, темп увеличения продаж второго игрока DNS снизился до 8% при 11,5% в первом полугодии»,— сообщил он.

В пресс-службе компании «Техносила» подчеркнули, что, «несмотря на замедление спроса по отношению к 2015 году, в третьем квартале 2016 года он соответствует обычной сезонности».