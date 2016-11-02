Депутаты Госдумы перестали помещаться в лифтах ее здания

Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев посетовал на то, что находящиеся в здании нижней палаты российского парламента лифты не вмещают всех депутатов и представителей кабинета министров, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Дегтярева, ситуация обусловлена беспрецедентной явкой парламентариев на пленарные заседания Государственной думы. «Явка представителей правительства тоже высокая», — добавил он.

В результате лифты в здании ГД перегружены, и некоторым чиновникам приходится подниматься по лестницам — например, министру спорта России Павлу Колобкову и его заместителю Наталье Паршиковой. Сам Дегтярев, по его словам, также вынужден был подниматься пешком.

По данным СМИ, на состоявшееся сегодня пленарное заседание Госдумы явились 399 из 450 народных избранников, две недели назад собралось около 440 депутатов. 21 октября — после запрета на голосование по доверенности и предупреждения о штрафах за прогулы заседаний — в думской столовой выстроились очереди.

Напомним, Госдума регламентировала правила посещения пленарных заседаний, согласно которым не являться на них можно только по перечисленным в регламенте уважительным причинам — из-за командировки или региональных поездок, по болезни и т.д.

18 октября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предупредил депутатов Госдумы о возможном введении штрафов за пропуски заседаний без уважительной причины.