В Госдуме предложили приравнять СМИ и журналистов к Минобороны

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев высказался о недопустимости сокращения финансирования СМИ и предложил приравнять СМИ к Министерству обороны России. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Индустрию СМИ и журналистов надо приравнять, на мой взгляд, к Министерству обороны, этих людей, которые зачастую раньше сражаются, которые постоянно на передовой, которые доносят информацию, на которых нельзя давить, учитывая даже сложную экономическую ситуацию», — заявил Саралиев.

Он выразил уверенность, что сокращение финансирования СМИ важно не допустить даже в условиях сложной экономической обстановкой в стране.

«Эти атаки, санкции. В нашей стране есть несколько ресурсов — «Россия сегодня» и RT, которые максимально доносят правду до жителей стран на разных языках, которые рассказывают правду о России», — объяснил депутат.

Как сообщалось ранее, к 2019 году Минфин планирует существенно сократить финансирование государственных СМИ.