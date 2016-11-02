В Казахстане исламский радикал за убийство 10 человек приговорен к смерти

Руслан Кулекбаев, совершивший нападение на Алмалинское РУВД 18 июля 2016 года, приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам в Алма-Ате к смертной казни. В результате теракта погибло 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Руслана Кулекбаева к смертной казни», — сказано в вердикте, зачитанном судьей Ерболом Болатовым. Приговор обжалованию не подлежит.

Вместе с Кулебаевым перед судом предстали еще пять человек, которые обвиняются «в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М.».

Родственники погибших и гособвинение потребовали для него смертной казни. В содеянном подсудимый не раскаялся.

В 2003 году в Казахстане указом президента был установлен мораторий на смертную казнь, альтернативным наказанием было определено пожизненное заключение.