Проезд в метро Петербурга подорожает сразу на 10 рублей

В 2017 году тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга вырастут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Чиновник представил проект бюджета на 2017 год. «Принято решение, от которого в прошлом году отказались, о переходе на экономически обоснованный тариф оплаты проезда. В 2017 году он составит 40 руб. на наземном транспорте и 45 руб. — в метро», — отметил он.

Напомним, сейчас в метро Петербурга можно проехать за 35 рублей, на наземном транспорте – за 30 рублей.