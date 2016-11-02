ФАС оштрафовала Google на 1 млн рублей за неисполнение предписания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила корпорации Google два штрафа на сумму 1 млн рублей. Решение было принято после рассмотрения неисполнения предписания по делу об Android, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания. Ведомство оштрафовало обе компании на 500 тыс. руб. Ранее регулятор отказал Google в продлении сроков исполнения предписания», — разъяснили агентству.

Напомним, ФАС оштрафовала корпорацию Google Inc. на сумму 438 млн 067 400 рублей за нарушение статьи «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).

В ходе расследования было установлено, что Google предоставила контрагентам-производителям мобильных устройств для предустановки на мобильные устройства, предназначенные для введения в оборот на территории Российской Федерации, под управлением операционной системы Android, магазин приложений Google Play. Пользователей обязали устанавливать на свои гаджеты приложения Google, а также пользоваться его поисковой системой с обязательным размещением на приоритетных позициях на домашней странице устройства.

ФАС потребовала от корпорации отказаться от предустановленного поиска Google в мобильных устройствах на базе Android, а также от других предустановленных приложений.

Корпорация Google подала кассационную жалобу на решение московского арбитража по иску ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев пригрозил корпорации Google уголовным преследованием за неисполнение судебного решения по делу о предустановленных приложениях на Android.