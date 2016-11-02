Режиссер «Матильды» рассказал о проверке фильма Генпрокуратурой

Алексей Учитель — режиссер фильма «Матильда» — сообщил, что материалы картины уже проверяла Генпрокуратура, и никаких нарушений выявлено не было. Об пишет ТАСС.

«Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», — уточнил режиссер.Он добавил, что целиком картину еще никто не видел: она будет завершена через несколько месяцев. «Так что все обвинения пока смехотворны», — сказал он.

Как сообщалось ранее, к заместителю председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталье Поклонской обратились представители общественного движения «Царский крест». Подозревая возможные оскорбления чувств верующих, они потребовали проверить фильм Учителя.

В свою очередь, Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить киноленту.

В Кремле не готовы озвучить свою позицию относительно фильма, так как он еще не вышел на экраны.

Премьера фильма «Матильда» ожидается весной 2017 года. В картине рассказывается о романе российского императора Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской.