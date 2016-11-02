СМИ рассказали о патенте Apple на складывающийся iPhone

Американская компания Apple получила патент на конструкцию, позволяющую пополам складывать iPhone. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на Бюро патентов и торговых марок США.

Как следует из описания технологии, смартфон можно будет сгибать благодаря использованию углеродных нанотрубок. Предполагается, что iPhone получит два одинаковых дисплея.

Apple изучает концепцию складных и изгибаемых смартфонов с 2013 года, отмечает издание. В следующем году iPhone исполняется 10 лет. Новый iPhone 8 может приятно удивить даже скептиков, отмечают аналитики.

Ранее в японской компании Sharp, поставляющей компоненты для продукции Apple, подтвердили информацию о том, что iPhone 8 Plus будут комплектоваться изогнутыми OLED-дисплеями.