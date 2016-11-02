ФСО отведала приготовленную для Матвиенко рыбу фугу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попробовала легендарное японское блюдо — рыбу фугу — в ходе своего официального визита в Токио, передает РИА Новости.

Некоторые части рыбы фугу содержат смертельно опасный токсин, поэтому на ее приготовление у повара должна быть специальная лицензия. «Сегодня мы эту рыбу пробовали, кстати, очень вкусно», — рассказала Валентина Матвиенко журналистам.

Они спросили у спикера Совфеда, как же сопровождавшие ее сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) разрешили ей есть смертельно опасную рыбу. В ответ Матвиенко улыбнулась и сказала: «Они сначала на себе попробовали, я час подождала».

Валентина Матвиенко отметила положительные черты жителей Японии — добросовестное отношение к труду и работе, а также стремление сохранять вековые традиции. Спикер Совета федерации критически отозвалась о работающих в России японских ресторанах: по ее словам, эта ниша освоена в нашей стране не до конца.