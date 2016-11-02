Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 ноября 2016, среда, 20:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
02 ноября 2016, 18:27
Валентина Матвиенко Совет Федерации Япония

ФСО отведала приготовленную для Матвиенко рыбу фугу

Валентина Матвиенко в Японии
Валентина Матвиенко в Японии
Совет Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попробовала легендарное японское блюдо — рыбу фугу — в ходе своего официального визита в Токио, передает РИА Новости.

Некоторые части рыбы фугу содержат смертельно опасный токсин, поэтому на ее приготовление у повара должна быть специальная лицензия. «Сегодня мы эту рыбу пробовали, кстати, очень вкусно», — рассказала Валентина Матвиенко журналистам.

Они спросили у спикера Совфеда, как же сопровождавшие ее сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) разрешили ей есть смертельно опасную рыбу. В ответ Матвиенко улыбнулась и сказала: «Они сначала на себе попробовали, я час подождала».

Валентина Матвиенко отметила положительные черты жителей Японии — добросовестное отношение к труду и работе, а также стремление сохранять вековые традиции. Спикер Совета федерации критически отозвалась о работающих в России японских ресторанах: по ее словам, эта ниша освоена в нашей стране не до конца.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Amnesty International
Власти Москвы объяснили визит в офис Amnesty International
Пляж в Кемере
Турция предложила россиянам приезжать отдохнуть по внутреннему паспорту
Николай II в форме Преображенского полка
Режиссер «Матильды» рассказал о проверке фильма Генпрокуратурой
Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Ролдугин
Путин призвал к внимательности при финансировании фонда Ролдугина
Пробки на дорогах Москвы
В Москве маршрутка сбила пять человек на остановке
Архив новостей

Самое читаемое

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на призыв «Ночных волков» вернуть членов семьи в Россию
Хиллари Клинтон
СМИ узнали о возможном выводе Клинтон из президентской гонки
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М»
Во Франции объяснили невыплату долга Роскосмосу
Премьер-министр Сербии Александр Вучич
Эксперт Владимир Милов: На Балканах начинается игра серьезнее, чем в Сирии и на Украине
Наталья Поклонская с иконой Николая II. Сиферополь, 9 мая 2016 года
Поклонская потребовала от Чайки проверить еще не вышедший фильм Учителя о Николае II
19:50 Кадыров отказал Чечне в уравнивании с другими регионами
19:24 Депутаты Госдумы перестали помещаться в лифтах ее здания
19:20 Путин призвал к внимательности при финансировании фонда Ролдугина
18:54 СМИ рассказали о патенте Apple на складывающийся iPhone
18:31 В Москве маршрутка сбила пять человек на остановке

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Минаев
Дмитрий Минаев
2 ноября 1835 года родился поэт и переводчик Дмитрий Минаев
18:27 ФСО отведала приготовленную для Матвиенко рыбу фугу
18:23 Google научили распознавать заклинания из «Гарри Поттера»
18:14 В «Трансаэро» подготовили план запуска новой авиакомпании
18:12 Власти Москвы объяснили визит в офис Amnesty International
17:50 В Госдуме предложили приравнять СМИ и журналистов к Минобороны
17:47 Глава ОНК Карелии заявил об отсутствии побоев у Дадина
17:35 Турция предложила россиянам приезжать отдохнуть по внутреннему паспорту
17:29 Украина согласилась заплатить «Белавиа» за возврат самолета в Киев
17:25 Суд отказался взыскать с жены Полонского два млн рублей
17:06 СМИ сообщили о тестировании новых модулей зарядных устройств для iPhone 8
16:51 Минтранс рассказал о возврате к изначальному тарифу «Платона»
16:44 Путина и Кадырова внесли в список врагов прессы
16:24 В Тульской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая
16:19 Глава МИД Турции предложил извиниться перед вдовой российского летчика
16:16 Наносенсоры предупредят об опасности
16:14 Врачебная комиссия не нашла у Дадина следов побоев
15:57 Curiosity обнаружил на Марсе необычный метеорит
15:47 Госдума приняла поправки к бюджету в основном чтении
15:29 Суд отложил до 22 ноября процесс о теракте на Дубровке
15:03 Песков подтвердил выступление Путина перед Федеральным собранием
14:52 Режиссер «Матильды» рассказал о проверке фильма Генпрокуратурой
14:46 Шойгу рассказал об обороне против НАТО
14:44 Офис Amnesty International опечатали из-за «аренды»
14:30 Появилось видео драки Джигурды с адвокатом жены у здания суда в Подмосковье
14:29 Кремль предостерег от преждевременных оценок фильма «Матильда»
14:12 Джонни Деппу дали роль в продолжении поттерианы
14:11 Песков отказался рассуждать о повышении тарифов «Платона»
14:02 Маленькие насекомые победили гигантский тростник
13:51 Эксперт Алексей Муравьев: Шансов получить здание Института культурного наследия у церкви нет
13:47 «Яндекс» запустил новый алгоритм смыслового поиска
13:44 Кремль опроверг простой в работе над пакетом Яровой
13:35 Ирада Зейналова перейдет на НТВ
13:28 Мотивирующий мультсериал для школьников запустил резидент «Сколково»
13:17 Эксперт Алексей Муравьев: По канонам церкви священником может быть только мужчина
13:12 Депутат ГД предложила бороться с ВИЧ через нравственность
13:06 Офис Amnesty International в Москве опечатан
13:04 ФАС оштрафовала Google на 1 млн рублей за неисполнение предписания
13:02 Компенсацию пассажирам за задержку авиарейсов увеличат до 380 тысяч рублей
12:43 Проезд в метро Петербурга подорожает сразу на 10 рублей
12:37 Керри сообщил о решении об ответных мерах на российские кибератаки
12:17 Принца Саудовской Аравии выпороли в тюрьме
12:15 Эксперт Иван Бегтин: Заявления об уязвимости Windows могут быть частью «войны браузеров»
12:12 Фигуранту дела о гонках на «Гелендвагене» дали десять суток за езду без прав
12:04 Горздрав Екатеринбурга опроверг информацию об объявлении эпидемии ВИЧ
11:49 Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.