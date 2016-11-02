Горздрав Екатеринбурга опроверг информацию об объявлении эпидемии ВИЧ

Заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова опровергла информацию об объявлении в городе эпидемии ВИЧ-инфекции. Об этом она сообщила ТАСС.

«Во вторник в Екатеринбурге в пресс-центре Уральского регионального информационного центра ТАСС мы провели пресс-конференцию о начале старта информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции. На ней мне задали вопрос о ситуации с ВИЧ в Екатеринбурге, в ответе на который я озвучила данные, транслируемые в СМИ. Конечно, для нас медиков это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеет в Екатеринбурге. Это не случилось вчера, и ничего официально не было объявлено», — сказала Савинова.

Напомним, 2 ноября на пресс-конференции администрация Екатеринбурга официально объявила о том, что за 9 месяцев текущего года уровень распространения ВИЧ в Екатеринбурге составил 118,2 на 100 тысяч населения, обеспечив городу первое место по стране в этом печальном рейтинге.

«Сейчас почти каждый 50-й житель Екатеринбурга ВИЧ-инфицирован. Город уже давно вышел в стадию эпидемии по ВИЧ, которая наступает, когда заболеванием поражено свыше 1% населения», — пояснила Татьяна Савинова.