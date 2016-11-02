Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением называть улицы в честь государственных деятелей, которые «подняли страну». Он призвал переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Нам надо, может быть, Ленинский проспект переименовать в шоссе Ивана Грозного, чтобы из Внуково, когда ехали иностранные делегации, понимали, куда едут: Иван Грозный шоссе, а впереди Кремль и стоит князь Владимир (памятник). Это бы впечатляло их, поэтому это тоже имеет значение», — заявил Жириновский, выступая на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что называть улицы в честь революционеров не стоит, а «надо давать имена тех деятелей, которые подняли страну: Иван Грозный, Петр Первый и так далее».

«Ленинский проспект в честь кого назван? Разрушитель страны. А Иван Грозный - нет ни одной улицы», — пояснил либерал-демократ и добавил, что «из Третьяковки нужно снять картину про то, как Иван Грозный убивает своего сына. Он никого не убивал», цитирует лидера ЛДПР «Интерфакс».

Жириновский также напомнил, что в октябре в Орле открыли памятник Ивану Грозному как основателю города.