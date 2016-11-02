Керри сообщил о решении об ответных мерах на российские кибератаки
Госсекретарь Джон Керри заявил, что президент Барак Обама уже давно принял решение об ответе на российские хакерские атаки американских серверов. Об этом он рассказал в интервью изданию Wired.
Он сообщил, что ответ последует в тот момент, который выберет президент США, и он может быть незаметен для широкой публики. Однако Керри счел своим долгом заявить, что Вашингтон не заинтересован в конфронтации с Москвой в киберпространтсве.
«Мы не хотим скатываться вниз на этом пути. У нас была гонка вооружений, когда мы наращивали ядерные потенциалы. Последнее, что нам нужно, — это гонка кибервооружений», — подчеркнул госсекретарь США.
Напомним, 7 октября 2016 года министерство внутренней безопасности США обвинило Россию в причастности к кибератакам, направленным против политических партий США.
15 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль не оставит без ответа сообщения американских СМИ о планах Вашингтона провести против Москвы кибероперацию.
«Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства», — заявил Ушаков.
В ответ официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что из-за кибератак Вашингтон может ввести новые финансовые санкции в отношении России. Однако тут же отметил, свой выбор американский лидер пока не сделал.
Kicking off our new podcast series, WIRED Dot Gov, @JohnKerry explains how Silicon Valley can help save the world: https://t.co/h2o2zTJ61S pic.twitter.com/xcCYeumxuv— WIRED (@WIRED) 1 ноября 2016 г.