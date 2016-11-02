В Екатеринбурге объявлена эпидемия ВИЧ-инфекции

Администрация Екатеринбурга официально объявила об эпидемии ВИЧ в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения администрации города.

По данным чиновников, в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции. Таким образом, число людей с вирусом иммунодефицита составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей или 1,8% населения. Таким образом, заражен каждый 50-й. На учете стоят 774 ребенка, из них диагноз подтвержден у 342.

«Уровень зараженности варьируется: самый высокий в Железнодорожном районе (свыше 2%), в Ленинском и Кировском — на уровне 1,5%. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения, а в самом Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ», — сообщает управление.

По данным медиков, в Екатеринбурге самым распространенным методом заражения стал наркотический. Таким путем ВИЧ-инфекция передается в 52% случаев против 46% заражений в результате половых контактов. Однако в настоящее время растет статистика передачи ВИЧ именно по второму пути заражения. В числе заболевших зачастую оказывается не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.