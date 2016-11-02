СМИ сообщили о тестировании новых модулей зарядных устройств для iPhone 8

О тестировании новых модулей беспроводной зарядки для восьмой серии смартфонов iPhone тайваньской компанией Foxconn Technology Group сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в отрасли.

«Однако возможность добавления такой функции в обновленные устройства Apple в конечном итоге будет зависеть от того, сможет ли в дальнейшем Foxconn повысить коэффициент производительности до удовлетворительного уровня», — добавил источник.

Под коэффициентом производительности следует понимать долю удовлетворяющих спецификации компонентов в рамках производственной партии.

При низкой доле производитель исключает подобный компонент как низкорентабельный или убыточный, уточняет издание.

К тому же пока не ясно, будет ли Apple внедрять возможность беспроводной зарядки во все модели смартфонов, выпущенных в 2017 году.

Пока комментариев к этой информации от Apple и Foxconn не поступало.