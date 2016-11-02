Федерации легкой атлетики предложили Исинбаеву на пост главы ВФЛА
Кандидатура двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой внесена на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС со ссылкой на Владимира Типаева — представителя Федерации легкой атлетики Волгоградской области (ФЛАВО), которая и выступила с этой инициативой.
По словам Типаева, в ФЛАВО состоялась отчетная конференция, в ходе которой и было принято решение выдвинуть кандидатуру Елены Исинбаевой на должность главы ВФЛА. Кроме того, с аналогичным предложением выступили еще несколько региональных федераций легкой атлетики.
Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики запланированы на 9 декабря. О своей готовности занять этот пост ранее заявлял чемпион Олимпиады-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Такое же заявление делала и Елена Исинбаева в ходе прошедших этой осенью Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.