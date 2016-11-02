Кириенко выслушал мнение политтехнологов о президентских выборах

Накануне вечером, 1 ноября, новый куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко встретился в администрации президента РФ с политтехнологами, передает РБК со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

Они рассказали, что во встрече участвовали руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов, а также политтехнологи Олег Матвейчев и Андрей Колядин.

Другую сторону на встрече представляли глава управления внутренней политики Андрей Ярин и два его заместителя — отвечающий за взаимодействие с партиями и молодежью Тимур Прокопенко и Сергей Новиков, который курирует взаимодействие со СМИ.

Четыре участника встречи рассказали, что она носила неформальный характер и проходила в закрытом режиме «за чаем», и всех приглашенных попросили не обсуждать ее с журналистами.

При этом известно, что главной темой беседы были предстоящие в 2018 году президентские выборы — в частности, «технологии, которые могли бы использоваться, а также более широкая тема — политическое будущее системы».

Источники утверждают, что политтехнологам предложили высказать свое мнение о том, как «сохранить устойчивость политической системы» и «эффективно выиграть выборы президента». «Кто-то говорил о выборах в технологическом аспекте, кто-то в плане прогнозов», — пояснил один из них. Другой добавил, что разговор шел о «тенденциях, которые определят эти выборы», и «возможном рисунке кампании» — «на чем ее строить, на какие группы населения опираться».

По словам участников встречи, сам Кириенко, главным образом, слушал и записывал, практически ничего не говоря.