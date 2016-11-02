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02 ноября 2016, 14:29
Генпрокуратура Дмитрий Песков история кино православие

Кремль предостерег от преждевременных оценок фильма «Матильда»

Съемки фильма "Матильда"
Съемки фильма "Матильда"
"Ленфильм"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не готов озвучить позицию по отношению к фильму Алексея Учителя «Матильда». Он пояснил это тем, что фильма еще нет и, соответственно, ему не возможно дать какие-либо оценки. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Мы не в состоянии озвучить позицию Кремля, потому что фильма нет, не готов. Поэтому, к сожалению, мы не располагаем такой возможностью сформировать позицию в отношении этого», — пояснил Песков. 

Как сообщалось ранее, зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась с запросом к генеральному прокурору Юрию Чайке проверить фильм «Матильда». 

К Поклонской обратились представители общественного движения «Царский крест» с требованием проверить фильм Учителя в связи с возможным оскорблением чувств верующих.

«Матильда» планируют выпустить в прокат весной 2017 года. В нем рассказывается о трагическом романе наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской.

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