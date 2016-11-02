Кремль предостерег от преждевременных оценок фильма «Матильда»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не готов озвучить позицию по отношению к фильму Алексея Учителя «Матильда». Он пояснил это тем, что фильма еще нет и, соответственно, ему не возможно дать какие-либо оценки. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Мы не в состоянии озвучить позицию Кремля, потому что фильма нет, не готов. Поэтому, к сожалению, мы не располагаем такой возможностью сформировать позицию в отношении этого», — пояснил Песков.

Как сообщалось ранее, зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась с запросом к генеральному прокурору Юрию Чайке проверить фильм «Матильда».

К Поклонской обратились представители общественного движения «Царский крест» с требованием проверить фильм Учителя в связи с возможным оскорблением чувств верующих.

«Матильда» планируют выпустить в прокат весной 2017 года. В нем рассказывается о трагическом романе наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской.