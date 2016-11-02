Песков отказался рассуждать о повышении тарифов «Платона»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном повышении тарифов системы «Платон». Об этом пишет ТАСС.

«Это не вопрос Кремля, Кремль не занимается ценообразованием системы "Платон" и ценообразованием на транспорте в целом», — пояснил представитель Кремля и порекомендовал обратиться с соответствующим вопросом к Росавтодору, Министерству транспорта, компании-оператору.

Как сообщалось ранее, ожидается увеличение тарифов «Платона» с 1,53 рубля до 2,6 рублей за километр с февраля 2017 года. А с июня 2017 года возможен рост до 3,06 рублей за километр. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Ранее также стало известно о планах ввести аналогичные «Платону» системы в регионах.

Напомним, что система «Платон» действует с ноября 2015 года только на федеральных трассах для грузовиков массой более 12 тонн.