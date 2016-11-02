Кремль опроверг простой в работе над пакетом Яровой

Администрация президента не согласилась с утверждениями СМИ о том, что правительство и ФСБ сорвали сроки подготовки подзаконных актов к пакету антитеррористических законов (или «пакету Яровой»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, работа ведется, но «действительно, может быть, не все доформулировано».

Комментируя информацию СМИ, Песков заметил: «Так нельзя говорить. Достаточно объемная задача, я пока не буду вдаваться в подробности. Мы, безусловно, проинформируем вас, когда весь процесс формулирования будет завершен».

Ранее стало известно, что кабмин и ФСБ не смогли подготовить подзаконные акты к антитеррористическому пакету Яровой к 1 ноября. В правительстве отказались комментировать данную информацию. При этом Минкомсвязь утверждает, что выполнило свою часть работы.