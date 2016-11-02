Ку-клукс-клан обрадовался возможной победе Трампа на выборах

Активисты ультраправой американской организации Ку-клукс-клан (ККК) заявили, что хотят видеть во главе Белого дома кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.

При этом официальное заявление на этот счет представители ККК пока сделать не решились, однако статья с высказываниями в поддержку Трампа была опубликована в одном из ведущих изданий Ку-клукс-клана — газете The Crusader («Крестоносец»).

Автор статьи пастор Томас Робб с симпатией отмечает взятый Трампом на вооружение лозунг «Сделаем Америку вновь великой». «Мы должны спросить себя, почему она стала великой изначально?» — рассуждает он, приходя далее к выводу о том, что величие Америки крылось ее сущности «белой христианской республики».

В интервью The Washington Post пастор заверил, что его статью в The Crusader следует расценивать не как официальное заявление в поддержку Трампа как кандидата в президенты США, а как «свидетельство энтузиазма» редакции по поводу возможного избрания республиканца главой государства.

Робб пояснил, что ККК разделяет националистические взгляды кандидата-миллиардера и его обещания закрыть границы «чужакам-нелегалам». При этом некоторые пункты политической программы Трампа Ку-клукс-клан не поддерживает.

В предвыборном штабе самого миллиардера публикацию о нем в печатном органе ККК раскритиковали, заверив в том, что Трамп выступает против «ненависти в любом ее проявлении». Кроме того, представители кандидата-республиканца отметили, что точка зрения пастора Робба не отражает «взглядов десятков миллионов американцев, поддерживающих Трампа».