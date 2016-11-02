Фигуранту дела о гонках на «Гелендвагене» дали десять суток за езду без прав

Мировой судебный участок 417 Москвы принял решение добавить Абдувахобу Маджидову — фигуранту нашумевшего уголовного дела о гонках по Москве на Gelandewagen — десять суток ареста за еще одно нарушение правил дорожного движения, передает РИА Новости.

Речь идет об инциденте, который произошел 21 сентября: Маджидов за рулем автомобиля Mercedes-Benz ехал по улице Знаменка, не имея водительских прав (их его лишили за предыдущие нарушения ПДД).

В суде Маджидов признал этот факт, но в протоколе, который ему вручили накануне, 1 ноября, отрицал свою вину.

По словам его адвоката Татьяны Алабердиновой, это отрицание объясняется опасением молодого человека, что это нарушение повлияет на апелляционное рассмотрение уголовного дела Гагаринским судом Москвы (состоялось в сентябре, Маджидов был оправдан, но решение в силу не вступило). «После консультаций со мной он признал вину», — прокомментировала Алабердинова поведение своего клиента.

В результате суд признал Маджидова виновным в совершении правонарушения по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде административного ареста на десять суток. Накануне другой мировой судебный участок назначил ему пять суток административного ареста за аналогичное правонарушение, совершенное 31 октября: Маджидов на автомобиле Opel ехал по разделительной полосе на Новом Арбате.