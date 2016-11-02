«Яндекс» запустил новый алгоритм смыслового поиска
Компания «Яндекс» начала использовать новый поисковый алгоритм «Палех», основанный на искусственных нейронных сетях. Эта система позволяет улучшить качество поиска благодаря более точному ответу на редкие запросы, сообщается в блоге компании.
В «Яндексе» отметили, что ежедневно пользователи поисковой системы вводят 280 млн запросов, из них около 100 млн приходится на сложные и редкие.
Такие запросы примерно выглядят как «фильм где человек сажал картошку на другой планете». При этом в нем нет слова «Марсианин», хотя человек ищет именно его.
Искусственные нейронные сети — метод машинного обучения. Он связан с анализом и распознаванием информации. Его тренируют с помощью положительных и отрицательных примеров.
«Каждый пример — пара "запрос — заголовок". Подобрать примеры можно с помощью накопленной поиском статистики. Обучаясь на поведении пользователей, нейросеть начинает "понимать" смысловое соответствие между запросом и заголовками страниц», — пояснили в «Яндексе».