Австралийские эксперты опубликовали новый сценарий падения пропавшего MH370

Эксперты австралийского министерства транспорта пришли к выводу, что пропавший в марте 2014 года малайзийский «Боинг» в последние секунды полета находился в неконтролируемом падении. Об этом говорится в докладе, опубликованном ведомством.

Судя по обнаруженным обломкам самолета, закрылки лайнера в момент столкновения с водой выпущены не были. Самолет двигался по спирали вниз со скоростью 284 мили в час.

«Нет никаких шансов на то, что лайнером кто-то управлял. У него закончилось топливо, и "Боинг" на большой скорости падал вниз», — сообщил CNN эксперт авиационного ресурса Airlineratings.com Джеффри Томас. Таким образом, не подтвердились выдвинутые ранее версии о том, что пилот самолета мог контролировать его движение или намеренно направить его в воду.

После того, как рейс MH370, вылетевший из Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года, пропал, спасателями было обследовано около 110 квадратных километров, отмечает издание. Из 20 найденных обломков только три принадлежат пропавшему лайнеру. Однако правительственные чиновники настаивают на том, что область поисков была определена правильно.

Джеффри Томас предполагает, что было бы резонно продлить время поисков останков самолета и расширить их зону.

Австралийский министр транспорта Даррен Честер в связи с публикацией доклада ведомства заявил, что должностные лица Малайзии, Китая, Австралии, а также эксперты из США и Великобритании в настоящее время анализируют полученные сведения, чтобы определиться с моделированием ситуации и определением новой области поисков.