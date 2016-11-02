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02 ноября 2016, 02:16
Мемория

Мемория. Дмитрий Минаев

Дмитрий Минаев
Дмитрий Минаев

2 ноября 1835 года родился поэт и переводчик Дмитрий Минаев

 

Личное дело

Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835 – 1889) родился в Симбирске в дворянской семье. В 1847 году был зачислен в Дворянский полк – военно-учебное заведение в Санкт-Петербурге, где готовили будущих офицеров. Вместе с ним учился будущий поэт Василий Курочкин.

В 1852 году Минаев окончил обучение, но предпочел карьеру гражданского чиновника. Он вернулся в Симбирск, где получил первый чин и стал служить в губернской казенной палате. Затем, в 1855 году, переехал в столицу и поступил на службу в земский отдел министерства внутренних дел.

В 1857 году Минаев оставляет службу и начинается заниматься исключительно литературной деятельностью, его стихи, преимущественно – пародии, эпиграммы и сатиры, появляются в различных изданиях. Два года спустя он получает приглашение от Курочкина участвовать в издании нового сатирического журнала «Искра». Целью журнала издатели объявили «практическую сатиру», «отрицание ложного во всех его проявлениях в жизни и в искусстве», обещая читателям «упорство… в преследовании общественных аномалий». «Искра» быстро стала популярной, особенно широко распространяясь в провинции, где читатели нередко сами становились авторами журнала, так что у «Искры» скоро появилась обширная сеть корреспондентов. Дмитрий Минаев стал ведущим поэтом-сатириком журнала, откликаясь как на события общественной жизни, так и на новинки литературы.

В 1859 году вышел сборник пародий Минаева «Перепевы», изданный под псевдонимом «Обличительный поэт». Помимо «Искры» стихи Дмитрия Минаева публиковали «Русское слово», «Современник», «Дело», «Молва», «Петербургская газета». В 1862 году в течение несколько месяцев он был редактором журнала «Гудок». С 1865 года сотрудничал в сатирическом журнале «Будильник», позднее был близок к «Отечественным запискам». В 1866 году после покушения на Александра II, совершенного Дмитрием Каракозовым, Минаев был арестован за сотрудничество в журналах, «известных своим вредным социалистическим направлением, в особенности „Современнике“ и „Русском слове». Просидел в Петропавловской крепости около четырёх месяцев.

Выступая в качестве драматурга, Минаев написал несколько комедий («Либерал», «Кассир», «Спетая песня», «Разоренное гнездо» и другие). Они не пользовались успехом на сцене, но пьеса «Разоренное гнездо» получила Уваровскую премию Академии наук. Также он издал три книги сказок для детей в стихах. В 1860-х – 1870-х годов вышло несколько сборников стихотворений Минаева. С 1887 года поэт с семьей перебрался в Симбирск, где купил дом с флигелями и садом.

Умер Дмитрий Минаев в Симбирске после тяжёлой болезни 10 (22) июля 1889 года.

 

Чем знаменит

 
Рисунок М.О. Микешина, 1877                 Источник: literatura5.narod.ru

Основную часть поэтического наследия Дмитрия Минаева составляют сатирические стихи и пародии. Объектом его сатиры становились решительно все: консервативные власти и либералы, цензура и литераторы, славянофилы, помещики, сторонники «чистого искусства». Минаев прославился как «король рифмы», мастер эпиграммы, пародии, каламбура фельетона в стихах. Многие его каламбуры стали крылатыми выражениями («…Царство рифм — моя стихия, И легко пишу стихи я»).

Менее известен Дмитрий Минаев – переводчик. Ему принадлежат переводы Байрона, «Песни о Нибелунгах», Гейне, Лонгфелло, Гюго, Теннисона, Мицкевича, Мольера, Чосера, Данте, Шелли. Французских поэтов он переводил с языка оригинала, для перевода английских, немецких и итальянских авторов использовал прозаический подстрочник.

 

О чем надо знать

Дмитрий Минаев использовал огромное количество псевдонимов. Полный их список приводится в электронном научном издании «Словарь псевдонимов»: Абиссинский маэстро; Аноним; Арлекин; Б–в, М.; Брб., М.; Брбв., М.; Бурб., М.; Баронесса фон–Биссер; Будильников, Антон; Бурбонов, М.; Бурбонов, Мих.; Бурбонов, Михаил; Гудошник; Д.; Д. Д.; Д. Д. М.; Д. М.; Дм. М.; Д–но, Л.; Д–о, Л.; Дант Семи–лужной волости; Домовой; Дон Алонзо Дон Кихот С.–Петербургский; Дон–Кихот С.–Петербуртский; Дядя Струй; –е–; Ивахвий Кисточкин; Каптенармусов, Ф.; Князь Аблай–Полоумный; Коломенский, философ; Л. Д.; Лит. Домино; Л–ский, Дм.; Ленский, Д.; Ленский, Дм.; Литературное Домино; Любитель календарей; М.; М. Б.; М. Д.; М–в, Д.; М–в, Д. Д.; М...в, Дм.; М....в, Дм.; М–в, Дм.; М–и–в–ъ, Дм.; М–н–в–ъ, Д.; М–н–в, Д.; М–н–в–ъ, Дм.; М–о–м– у– с–ъ; М–о–у–с–ъ; М–с; М–у–ъ; М–у–с; М–у–с–ъ; М–ъ, Д.; М–ъ, Дм.; Майор Б.; Майор Бурб.; Майор Михаил Бурбонов; Мефистофель; Мин, Дмитрий; Миша Саратовец; Момус; Мори, Д.; Моршанский поэт; Музыкальный Рецензент; Надворный советник Эсбукетов; О. Д.; О. П.; Об. П.; Обдр.; Общ. др.; Общ. Др.; Общдр.; Общ. Друг.; Обличительный поэт; Общий друг; Отлетаев, Валерьян; Отставной кавалерийский майор Бобрин–Рубцов; Отставной майор Михаил Бурбонов; Отставной майор Михаил Бурбонов (псевдоним); П–в, О.; Перекати–Поле; Повар Николай Кадов; Поручик Харитон Якобинцев; Прутков–младший; –ръ–въ; Редактор–издатель Собакевич; Репетилов, П.; –с–; –съ; Свияжский, Д.; Свияжский, Дм.; Свияжский, О.; Симбирский, Ж.; Современный сатирик; Сорокалетний дэнди; Т. Ч.; Темный Человек; Трифон Шекспир; Ф.; Федор конюх; Θет; Хлебный свистун; Цинизм; Частная женская школа; Черная маска; Что в имени тебе моем?; Юнкер А. Ресторанов; Юный библиофил; Homme qui rit; Mi/f; Mi/fa; N.; N. N.; Vicomte Pierre de Dolgopousoff; Z. D.

 

Прямая речь

«Я – новый Байрон!» – так кругом
Ты о себе провозглашаешь.
Согласен в том:
Поэт Британии был хром,
А ты – в стихах своих хромаешь.

Дмитрий Минаев «Аналогия стихотворца» (1865)

 

Мой булочник стал дурно булки печь,
За что его я поспешил распечь:
«Я гласности предам дурное ваше тесто!»
А он мне отвечал: «Ну что ж, держите речь,
"Про тесто" не было у нас еще "протеста"».

Дмитрий Минаев «Трели и сигналы отставного майора М. Бурбонова» (1876)

 

Люди взгляда высшего,
Книг вы захотите ли!
Пусть для класса низшего
Пишут сочинители.
Для чего вам более
Всё людское знание?
Не того сословия –
Чтоб читать издания!

Нынче – травля славная,
Завтра – скачка тройками;
То обед, где – главное –
Угостят настойками.
То к родне отправишься,
С дворнею - мучение...
Ясно, что умаешься, –
Тут уж не до чтения.

Пусть зубрят приказные
Те статьи ученые,
Где идеи разные
Очень развращенные.
Мы ж, допив шампанское,
Спросим с удивлением:
Дело ли дворянское
Заниматься чтением?

Дмитрий Минаев «Провинциальным Фамусовым» (1861)

 

8 фактов о Дмитрии Минаеве

  • Отец Минаева, Дмитрий Иванович, был офицером, а позднее военным чиновником. Также он занимался поэзией и создал один из первых переводов «Слова о полку Игореве» на современный русский язык.
  • В стихотворении Минаева «Педагогический приговор» описывается суд, который приговорил буквы Ѣ, Ѳ, Э,  Ь и Ъ к изгнанию из алфавита.
  • Использование Минаевым многочисленных псевдонимов порой приводило к курьезам. Однажды на волжском пароходе один из пассажиров, желая показать случайному попутчику свою начитанность, с одобрением отозвался о книге поэтических пародий «Обличительного поэта» и спросил, не знаком ли собеседник с ее автором. К удивлению спрашивавшего, тот признался, что это он и есть.. Затем зашла речь о том, кто такой «Отставной майор Михаил Бурбонов?» – «Это тоже – я». «Ну вот недавно появился еще «Общий друг», у него тоже пребойкий стих». – «И это я». После этого собеседник удалился, решив, что его разыгрывают.
  • Пародии на Афанасия Фета Минаев подписывал псевдонимом Θетъ, который отличался от фамилии пародируемого автора лишь на письме.
  • В своих фельетонах Минаев называл Николая Лескова Некудовым, а Василия Крестовского – Трущобиным, по заглавиям их романов «Некуда» и «Петербургские трущобы».
  • Спустя десять лет после смерти Дмитрия Минаева жители Симбирска установили памятник отцу и сыну Минаевым и переименовали Солдатскую улицу, где жил Д. Д. Минаев в последние годы, в Минаевскую (ныне – улица Минаева).
  • Симбирский дом Дмитрия Минаева сохранился, сейчас там действует музей поэта.
  • Одна из пародий Дмитрия Минаева на стихи Афанасия Фета разбирается в статье Михаила Гаспарова.

 

Материалы о Дмитрии Минаеве

Статья о Дмитрии Минаеве в русской версии Википедии

Произведения на сайте «Библиотека поэзии»

Произведения и переводы в библиотеке Максима Мошкова

Дмитрий Минаев в проекте «Хронос»

 

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