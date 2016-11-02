Минтранс предложил удвоить плату за «Платон» с начала лета

Российское министерство транспорта выступило с предложением о повышении тарифа по системе «Платон» — до 2,61 рубля с февраля, до 3,06 рубля с июня. По сравнению с нынешней ставкой в 1,53 рубля за километр пути это означает удвоение платежей, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Он напомнил, что изначально при разработке системы «Платон» предусматривался тариф в 3,73 рубля за километр. Соответственно, предлагаемое Минтрансом повышение расценки до 3,06 рубля с июня 2017 года — это 90% от предусмотренной тарифной ставки.

«При этом одновременно мы предложили отложить предусмотренную на 2017 год индексацию тарифа на инфляцию еще до 1 июля 2018 года, чтобы дополнительно не создавать нагрузки на бизнес», — добавил Дитрих.

Как долго будет действовать предложенный к введению с июня-2017 тариф в 3,06 рубля за километр пути, чиновник не уточнил. «Эти цифры мы считаем понятными и справедливыми», — резюмировал замглавы Минтранса.

По его словам, решение в любом случае будет приниматься российским правительством, а министерство транспорта просто заблаговременно просчитывает оптимальные варианты, «чтобы к 1 февраля суметь уточнить мнения, позиции и принять решение с открытыми глазами».

Когда в кабмине будут обсуждаться предложения Минтранса, Дитрих не уточнил. Он сообщил, что в прогнозах транспортного ведомства значится 33 млрд рублей сборов в рамках системы «Платон» в течение 2017 года.